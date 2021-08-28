Дмитрий Гордон: позволив «Талибану» захватить власть в Афганистане, США «подложили жирную свинью России»

Аргументы Недели → В мире 13+

28 августа 2021, 09:31

Боевики в Афганистане, Stringer / globallookpress.com

Позволив «Талибану» (запрещенная в РФ террористическая организация) захватить власть в Афганистане, Соединенные Штаты «подложили жирную свинью России». Соответствующую точку зрения озвучил в радиоэфире украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Мы же с вами понимаем, что талибы пойдут дальше. В Афганистане огромное количество населения является по национальности туркменами, узбеками и таджиками. Наверняка они захотят воссоединиться со своими братьями по вере в бывших советских республиках», - спрогнозировал Гордон.

Он ожидает, что «Талибан» «переформатируется, сгруппируется» и начнет наступление на страны, с которыми Афганистан граничит на севере.

«У нас есть два варианта. Первый - “Талибан” сметает на пути среднеазиатские республики и подходит к границам России. Для России это плохо, потому что на ее территории проживает 27 млн мусульман. Мы только можем догадываться, какая часть из них сочувствует талибам», - отметил журналист.

Второй сценарий, озвученный Дмитрием Гордоном, предполагает, что РФ начнет препятствовать экспансии боевиков в Туркмению, Узбекистан и Таджикистан. В этом случае произойдет военное столкновение России с «Талибаном», предрек собеседник «Эха Москвы».

Ранее сегодня портал Avia.pro высказал версию, согласно которой Североатлантический альянс может готовить плацдарм для удара по РФ со стороны Азовского моря.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости