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Бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал жителей страны «квазинацией»

, 16:55

Бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал жителей страны «квазинацией»
Третий президент Украины Виктор Ющенко, Nazar Furyk / globallookpress.com

Третий президент Украины Виктор Ющенко назвал жителей бывшей советской республики «квазинацией». Соответствующее заявление бывший глава государства сделал некоторое время назад в разговоре со СМИ.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Ющенко, «украинцы до сих пор являются квазинацией». У населения страны, как отметил экс-президент, нет «многого из того, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации».

Виктор Ющенко добавил, что «у нас во внутреннем измерении слабые национальные процессы». Это собеседник журналистов назвал «главной бедой» Украины.

Ранее в субботу сообщалось, что глава непризнанной ДНР Денис Пушилин высказал точку зрения, согласно которой украинские власти сознательно разоряют свою страну и ее жителей.

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