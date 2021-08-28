Лидер ДНР Денис Пушилин: власти Украины сознательно разоряют страну и ее жителей

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28 августа 2021, 16:34 Источник: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Украинские власти сознательно разоряют страну и ее жителей. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями российских СМИ высказал некоторое время назад Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР.

Пушилин отметил, что займы, предоставляемые Киеву Международным валютным фондом, выдаются «с условием выполнения откровенно кабальных требований». По словам лидера ДНР, с каждым днем ситуация для бывшей советской республики ухудшается.

При этом руководство Украины, как заявил Денис Пушилин, «не то что не задумывается о завтрашнем дне, оно сознательно разоряет и страну, и каждого ее жителя».

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Юрий Шулипа озвучил мнение, согласно которому «только путем уничтожения живой силы противника» можно заставить Россию отказаться от «захвата» украинских территорий.

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