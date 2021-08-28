Киевский политолог Шулипа: «только путем уничтожения живой силы противника» можно заставить Россию отказаться от «захвата» Украины

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28 августа 2021, 15:34

Украинский боевой самолет, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

«Только путем уничтожения живой силы противника» можно заставить Россию отказаться от «захвата» Украины. Соответствующую точку зрения озвучил киевский политолог Юрий Шулипа.

Как информирует портал «ПолитНавигатор», выступая на пресс-конференции, эксперт призвал киевские власти разработать стратегию, предполагающую возможность нанесения широкомасштабного удара по стратегическим объектам врага, если его действия ставят под угрозу существование украинского государства.

По словам Шулипы, также «нужно принять по умолчанию доктрину тотального уничтожения живой силы противника». Аналитик заявил, что «только путем уничтожения живой силы противника» можно заставить РФ отказаться от «захвата» украинских территорий.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» планах. Российская сторона опровергает данные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее сегодня сообщалось, что военные самопровозглашенной ДНР в ходе ответного удара разбомбили скопление техники армии Украины под Донецком.

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