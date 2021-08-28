Политолог Денисов: «провокации», подобные проходу эсминца Defender, будут повторяться на границах России в Черном море регулярно

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28 августа 2021, 11:39 Источник: «Украина.ру»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

«Провокации», подобные проходу британского эсминца Defender, будут повторяться на государственных рубежах Российской Федерации в Черном море регулярно. Соответствующий прогноз озвучил отечественный политолог Денис Денисов.

В конце июня границу Крыма нарушил британский корабль Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло российскую акваторию.

Денисов полагает, что в будущем подобные инциденты будут повторяться регулярно. Эксперт обратил внимание на то, что в итоговой декларации саммита «Крымской платформы», состоявшегося на текущей неделе в Киеве, целый абзац посвящен Керченскому проливу и судоходству в Черноморском регионе.

Как констатировал Денис Денисов, 46 государств, принявших участие в саммите, заявили, что, по их мнению, воды вокруг Крыма являются украинской акваторией.

«Когда военным или гражданским судам этих стран понадобится пройти по данной акватории, они, по-видимому, будут делать запросы не у России, а у Украины. Для нас это значит, что те провокации, которые мы видели ранее в Черном море, будут повторяться регулярно», - предсказал аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что политический консультант Анатолий Вассерман высказал предположение, согласно которому Украина может объединиться с РФ раньше Белоруссии.

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