Издание Süddeutsche Zeitung признало военную беспомощность Европы

Издание Süddeutsche Zeitung опубликовало материал, в котором говорится, что события в Афганистане показали – европейские страны не могут самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются на США.
Журналист Даниэль Бресслер подчеркнул, что подтверждением является процесс эвакуации людей из аэропорта Кабула. По его словам, ни один из членов Североатлантического альянса не сделал бы и шагу без указаний США. Сотрудник газеты уточнил, что очевидно второстепенное значение Германии, Франции и Великобритании в рамках вывода войск.
Даниэль Бресслер также выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Джо Байден проявляет все меньше интереса к Старому Свету. По мнению журналиста, если Америка перестанет "заниматься" Европой, то подвергнет ее серьезному риску.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.