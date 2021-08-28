Издание Süddeutsche Zeitung признало военную беспомощность Европы

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28 августа 2021, 10:23 Источник: Süddeutsche Zeitung

американские военные, Sgt. Isaiah Campbell/U.S. Marine

Издание Süddeutsche Zeitung опубликовало материал, в котором говорится, что события в Афганистане показали – европейские страны не могут самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются на США.

Журналист Даниэль Бресслер подчеркнул, что подтверждением является процесс эвакуации людей из аэропорта Кабула. По его словам, ни один из членов Североатлантического альянса не сделал бы и шагу без указаний США. Сотрудник газеты уточнил, что очевидно второстепенное значение Германии, Франции и Великобритании в рамках вывода войск.

Даниэль Бресслер также выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Джо Байден проявляет все меньше интереса к Старому Свету. По мнению журналиста, если Америка перестанет "заниматься" Европой, то подвергнет ее серьезному риску.

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