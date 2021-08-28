Ветеран войны в Афганистане Габриэль Мартинес назвал операцию США «провалом мирового масштаба»

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28 августа 2021, 09:48

Кабул, xinhua

Потерявший при подрыве на мине обе ноги ветеран войны в Афганистане Габриэль Мартинес в рамках разговора с журналистами в пятницу назвал американскую операцию на афганской территории катастрофой.

Ветеран войны подчеркнул, что события в Афганистане являются катастрофой крупнее, чем падение Сайгона. "Это провал мирового масштаба", – отметил Габриэль Мартинес в беседе с RT.

По мнению ветерана, американцы должны были покинуть Афганистан еще в 2010 году. Он также заметил, что в случившемся все обвиняют президента США Джо Байдена, но на это есть основания. Мартинес напомнил, что на афганской территории по-прежнему остаются американцы, которые не имеют возможности покинуть страну.

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