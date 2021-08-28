Член Европарламента Кулоглу поднял вопрос о мерах в случае отказа стран ЕС принять афганских беженцев

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28 августа 2021, 09:09

беженцы, Kuncoro Widyo Rumpoko/Keystone Press Agency

В субботу стало известно, что член Европарламента от Греции Стелиос Кулоглу поднял вопрос о том, что сделает ЕК, если некоторые страны Европейского Союза откажутся принимать беженцев из Афганистана.

В обращении к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю Стелиос Кулоглу отметил, что вывод американских военных и союзников из Афганистана может привести к новому притоку беженцев в Европу, а это в свою очередь станет "тяжелым бременем" для принимающих стран.

Как сообщает RT, член Европарламента от Греции обратил внимание на то, что ЕС в целом и отдельные государства-члены союза несут моральную и политическую ответственность за текущую ситуацию в Афганистане. Кулоглу обратился к Боррелю с несколькими вопросами, в частности, о том, какие меры намерена принять Еврокомиссия, чтобы гарантировать благополучную транспортировку беженцев и их справедливое разделение между странами Европейского Союза.

Также депутат поинтересовался, какова будет реакция ЕК на возможный отказ какого-либо государства принять прошения беженцев о предоставлении убежища.

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