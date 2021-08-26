Политолог Коровин назвал «провокацией» предложение министра обороны Великобритании афганским беженцам

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26 августа 2021, 14:51 Источник: Свободная пресса

Бен Уоллес, фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/globallookpress.com

Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об эвакуации афганцев. Глава ведомства предложил жителям исламской республики покинуть страну наземным путем.

«Я думаю, что она направлена на то, чтобы спровоцировать поток беженцев из Афганистана в республики Средней Азии, тем самым, нарушив там социально-политический баланс, и инициировать гуманитарную катастрофу, которая должна неминуемо отразиться и на России, чтобы ослабить ее, создать проблемы, что, безусловно, на руку Великобритании»,- цитирует его слова «СП».

Коровин добавил, что история Великобритании связана «с попытками сдерживания России» и «стравливания со своими основными конкурентами». По его словам, периоды союзничества между странами были обусловлены «вопросом выживания» самого Лондона.

«Надо понимать, что это абсолютный враг, и ничего хорошего он не посоветует. Все устремления Великобритании - ослабить Россию, разрушить нашу страну. Других вариантов нет»,- резюмировал эксперт.

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