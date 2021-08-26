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Глава Минобороны Британии предложил афганцам покинуть страну наземным путем

, 11:43

Глава Минобороны Британии предложил афганцам покинуть страну наземным путем
Бен Уоллес, фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что не всех афганцев, имеющих право приехать в соединенное королевство, удастся эвакуировать из страны до 31 августа, когда американцы должны вывести свои войска из Афганистана.

«Я бы [на их месте] рассмотрел возможность использования другого маршрута, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться [в третью страну] через границу», - цитирует его слова газета The Times.

Уоллес предложил людям, которых не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем, перебраться в Иран или Пакистан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана. 

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