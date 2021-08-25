Эрдоган заявил, что Турция не сможет принять беженцев из Афганистана

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25 августа 2021, 21:41

Реджеп Эрдоган, фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал захват власти в Афганистане членами запрещенного в России радикального движения «Талибан». По его словам, Анкара относится к заявлениям талибов с «осторожным оптимизмом».

«Пока мы с осторожным оптимизмом относимся к заявлениям лидеров талибов. Процессы в Афганистане будут определяться не заявлениями "Талибана", а действиями и шагами, которые они будут предпринимать»,- высказал он.

Эрдоган отметил, что Анкара продолжит вести диалог со всеми сторонами в Афганистане. При этом он добавил, что Турция как страна, открывшая двери для более чем пяти миллионов беженцев, не в силах принять дополнительную нагрузку миграции из исламской республики или Сирии.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что среди эвакуируемых из аэропорта Кабула граждан Афганистана могут находиться террористы.

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