Трамп заявил, что среди эвакуированных из Афганистана людей могут быть террористы

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24 августа 2021, 22:25 Источник: ТАСС

бывший президент США Дональд Трамп, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером во вторник, 24 августа, заявил, что среди эвакуируемых из аэропорта Кабула граждан Афганистана могут находиться террористы.

Дональд Трамп отметил, что можно только представить, "сколько тысяч террористов" были эвакуированы из Афганистана в разные части мира. Экс-глава США пришел к таким выводам на основании того, что из 26 тысяч вывезенных людей лишь 4 тысячи являлись американцами.

Трамп выразил уверенность в том, что запрещенное в России движение "Талибан" не позволяет "уезжать самым лучшим и умным". Политик также заявил, что при посадке на рейсы из Кабула никто не проверяет пассажиров. "Сколько террористов привезет Байден в США? Мы этого не знаем", – заключил бывший президент.

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