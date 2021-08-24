Трамп заявил, что среди эвакуированных из Афганистана людей могут быть террористы

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером во вторник, 24 августа, заявил, что среди эвакуируемых из аэропорта Кабула граждан Афганистана могут находиться террористы.
Дональд Трамп отметил, что можно только представить, "сколько тысяч террористов" были эвакуированы из Афганистана в разные части мира. Экс-глава США пришел к таким выводам на основании того, что из 26 тысяч вывезенных людей лишь 4 тысячи являлись американцами.
Трамп выразил уверенность в том, что запрещенное в России движение "Талибан" не позволяет "уезжать самым лучшим и умным". Политик также заявил, что при посадке на рейсы из Кабула никто не проверяет пассажиров. "Сколько террористов привезет Байден в США? Мы этого не знаем", – заключил бывший президент.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.