Шойгу призвал членов ОДКБ готовиться к вторжению боевиков «Талибана»*

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11 августа 2021, 10:24 Турана Гулиева,

Фото: twitter.com

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу высказал свои опасения членам организации ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - прим. ред.). По его мнению, террористы из Афганистана могут проникнуть в страны членов ОДКБ через контролируемые ими границы. Он призвал страны организации договора коллективной безопасности быть готовыми к вторжению потока талибов.

«Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и конечно, угроз от этого не становится меньше», — заявил министр.

Он напомнил, что талибы обещали не трогать другие страны, однако призвал все же быть готовыми ко всем исходам событий: «Для этого мы, естественно, делаем все».

К тому же, министр напомнил о том, что в странах-участницах ОДКБ есть российские военные базы и что офицеры данных стран проходят подготовку в российских военных базах: «Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии».

Напомним, в Афганистане вновь разгорелась война между правительственными войсками и движением "Талибан"*. На данный момент боевики контролируют границу с Таджикистаном и Туркменией.

* "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация

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