США нанесли воздушный удар при помощи беспилотника в Афганистане

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28 августа 2021, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Пентагон, Yin Bogu/Xinhua

Американские военные нанесли воздушный удар в восточной афганской провинции Нангархар. Посредством беспилотника был уничтожен боевик запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

Центральное командование вооруженных сил США сообщило о загоризонтной контртеррористической операции. Согласно предварительным данным, цель была уничтожена. В результате случившегося жертв и пострадавших среди гражданских лиц нет.

Отметим, что воздушный удар со стороны США последовал за совершенным 26 августа терактом возле аэропорта Кабула, жертвами которого стали тринадцать американских военнослужащих. В Пентагоне, однако, не уточнили, связана ли нынешняя операция с произошедшей ранее атакой.

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