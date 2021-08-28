Sohu: премьер Японии Есихидэ Суга «вот-вот заплачет» из-за того, что Россия отказывается отдавать Курилы

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28 августа 2021, 08:47 Источник: «ПолитРоссия»

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга, POOL / globallookpress.com

Глава японского правительства Есихидэ Суга «вот-вот заплачет» из-за того, что Российская Федерация отказывается отдавать Токио Курильские острова. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu обратил внимание на то, что в России обсуждают создание на Курилах специальной экономической зоны. Ресурс отмечает, что «этот жест собственника еще больше разбивает японское сердечко».

В пересказанном «ПолитРоссией» материале Sohu указывается на то, что за долгие годы переговоров по островам Токио не только не смог добиться нужного для себя результата, но и ужесточил позицию Москвы.

Констатируется, что РФ отказывается отдавать Курилы. Из-за этого премьер Японии Есихидэ Суга «вот-вот заплачет», пишет китайский сайт.

Ранее в субботу сетевое издание Avia.pro высказало версию, по которой НАТО может готовить плацдарм для удара по России со стороны Азовского моря.

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