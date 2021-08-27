Британские власти одобрили эвакуацию двухсот собак и кошек из Кабула

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27 августа 2021, 22:32 Источник: РИА "Новости"

щенок, pixabay.com

Бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг вечером в пятницу, 27 августа, сообщил, что правительство страны позволило организовать чартер в целях эвакуации двухсот собак и кошек из Кабула.

Ранее сообщалось, что Пен Фартинг пытался вывезти животных – 140 собак и 60 кошек – с территории Афганистана, однако британские военные отказались производить эвакуацию.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в свою очередь подчеркнул, что из соображений безопасности не мог разместить животных в эвакуационных рейсах.

Теперь сообщается, что британские власти переменили свое решение и готовы организовать чартер для вывоза собак и кошек.

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