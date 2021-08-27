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ООН в ближайшие дни планирует возобновить выполнение рейсов с гуманитарной помощью в Афганистан

, 21:01 Источник: ТАСС

ООН в ближайшие дни планирует возобновить выполнение рейсов с гуманитарной помощью в Афганистан
флаг ООН, Thomas Trutschel via www.imago-i/www.imago-images.de

Организация Объединенных Наций планирует возобновить выполнение рейсов с гуманитарной помощью на территорию Афганистана в ближайшие дни. Об этом сообщил в пятницу вечером представитель ООН.

По словам представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефана Дюжаррика, планируется возобновить обслуживание, а также установить гуманитарный авиамост уже в грядущие выходные.

В ООН уточнили, что речь идет о задействовании бортов из Пакистана в различные аэропорты, которые расположены за пределами Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа. Организация также намерена увеличить финансирование на вышеуказанные цели.

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