ООН в ближайшие дни планирует возобновить выполнение рейсов с гуманитарной помощью в Афганистан

Организация Объединенных Наций планирует возобновить выполнение рейсов с гуманитарной помощью на территорию Афганистана в ближайшие дни. Об этом сообщил в пятницу вечером представитель ООН.
По словам представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефана Дюжаррика, планируется возобновить обслуживание, а также установить гуманитарный авиамост уже в грядущие выходные.
В ООН уточнили, что речь идет о задействовании бортов из Пакистана в различные аэропорты, которые расположены за пределами Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа. Организация также намерена увеличить финансирование на вышеуказанные цели.
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