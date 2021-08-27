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Талибы заявили, что женщины должны быть готовы вернуться на работу в подразделения Минздрава

, 20:31 Источник: РИА "Новости"

Талибы заявили, что женщины должны быть готовы вернуться на работу в подразделения Минздрава
женщины в Афганистане, Xinhua Kabul/Xinhua

Члены запрещенного в России движения "Талибан" призвали сотрудниц подразделений здравоохранения Афганистана вернуться к работе, подчеркнув, что не будут препятствовать выполнению их обязанностей.

Талибы проинформировали сотрудников Министерства здравоохранения страны женского пола о том, что они должны быть готовы вернуться к своим обязанностям в центрах и провинциях. "Со стороны Исламского эмирата не возникнет никаких препятствий их деятельности", – подчеркнул представитель движения Забиулла Муджахид.

Ранее талибы сообщили, что афганские женщины-госслужащие смогут в будущем приступить к выполнению своих обязанностей.

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