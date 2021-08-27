Аргументы Недели В мире 13+

В Пентагоне заявили, что в будущем ожидают новые атаки на аэропорт Кабула

, 20:01 Источник: РИА "Новости"

В Пентагоне заявили, что в будущем ожидают новые атаки на аэропорт Кабула
Пентагон, pixabay.com

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в пятницу, 27 августа, заявил, что Соединенные Штаты Америки в будущем ожидают новых атак на аэропорт Кабула, откуда сейчас ведется эвакуация людей.

Джон Кирби уточнил, что Соединенные Штаты Америки, основываясь на актуальной разведывательной информации, располагают данными о том, какие именно силы угрожают безопасности аэропорту Кабула.

Официальный представитель Пентагона также отметил в беседе с журналистами, что американский президент Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин ясно дали понять – Вашингтон готов противодействовать атакам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о размещении в Германии предвыборных плакатов с картой довоенных лет, на которой изображена Калининградская область в составе страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью