Минобороны Великобритании отказалось эвакуировать из Кабула собак и кошек

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27 августа 2021, 19:26 Источник: Sky News

аэропорт Кабула, Saifurahman Safi/XinHua

Британские военные отказались от эвакуации двухсот собак и кошек из аэропорта Кабула, которых ранее пытался вывезти основатель благотворительной организации, экс-сотрудник британских ВМС Пен Фартинг.

По словам Фартинга, вся его команда, а также собаки и кошки находились в безопасном периметре внутри аэропорта, однако в какой-то момент их развернули, поскольку президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден изменил правила оформления за два часа до вылета. "Прошел через ад, чтобы попасть туда, и нас отправили в хаос этих ужасных взрывов", – заметил основатель благотворительной организации.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в свою очередь обратил внимание на то, что находит огорчающим факт того, что усилия британских военных по спасению людей были смещены в другую сторону из-за "недостоверных рассказов" Фартинга о ситуации с собаками и кошками. Глава ведомства подчеркнул, что в сложившихся условиях должен отдавать предпочтение эвакуации людей, а не животных.

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