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В Пентагоне заявили, что возле аэропорта Кабула произошел только один взрыв

, 18:35 Источник: ТАСС

В Пентагоне заявили, что возле аэропорта Кабула произошел только один взрыв
последствия взрыва в аэропорту Кабула, Saifurahman Safi/XinHua

В Пентагоне заявили, что в минувший четверг в районе аэропорта Кабула прогремел только один взрыв, а не два, как предполагалось ранее. Об этом сообщил в пятницу, 27 августа, генерал Хэнк Тейлор.

По словам Тейлора, который, в частности, отвечает за логистику при осуществлении операций по эвакуации из Кабула, в американском оборонном ведомстве считают, что взрыв был только один. Генерал заметил, что в путанице при хаотично развивающихся событиях нередко информация искажается или неверно передается.

В Пентагоне также заявили, что из столицы Афганистана к настоящему моменту эвакуировали в общей сложности 5,1 тысячи американцев.

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