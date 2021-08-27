Берлускони после обследования выписали из больницы

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которого накануне доставили в клинику в Милане, в пятницу, 27 августа, был выписан из больницы "Сан-Раффаэле". Об этом сообщили журналисты.
Поступила информация о том, что Сильвио Берлускони покинул клинику в 15:45 по местному времени (16:45 по Москве).
Представитель экс-премьера Италии ранее сообщил, что госпитализация была необходима политику в целях проведения тщательного обследования. Подчеркивается, что Берлускони проходил очередной осмотр после перенесенного им около года назад коронавируса нового типа. Есть данные о том, что у бывшего итальянского премьера были "небольшие проблемы с сердцем", но проверки не выявили ничего серьезного.
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