Берлускони попал в больницу

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27 августа 2021, 14:43 Источник: ТАСС

Сильвио Берлускони, Alberico/Fotogramma/Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил представитель политика.

Собеседник рассказал, что Берлускони находится в удовлетворительном состоянии. По его словам, госпитализация 84-летнего экс-премьера была необходима для проведения тщательного клинического обследования.

По данным СМИ, Берлускони находится в больнице «Сан-Раффаэле» со вчерашнего дня. Политик пройдет очередное обследование после перенесенной им почти год назад новой коронавирусной инфекции. У него была диагностирована двусторонняя пневмония на ранней стадии. Заболел бывший премьер 2 сентября.

Напомним, что после выписки из больницы из-за коронавируса врачи рекомендовали Берлускони полный покой, никаких передвижений и никакой деятельности. Сам политик называл заболевание «адским».

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