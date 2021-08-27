В штаб-квартире НАТО в Брюсселе приспустили флаги стран альянса из-за теракта в Кабуле

В пятницу, 27 августа, флаги стран-членов НАТО были приспущены в штаб-квартире альянса в Брюсселе в связи с терактом в Кабуле, жертвами которого стали американские военные и гражданские лица.
Уточняется, что флаги всех 30 государств Североатлантического альянса были приспущены в штаб-квартире организации в связи с "отвратительной террористической атакой" в аэропорту столицы Афганистана Кабула.
В Брюсселе подчеркнули, что скорбят обо всех жертвах и чтят память американских военных, потерявших жизни, чтобы вывезти других людей в безопасные условия. "Они не будут забыты", – отмечается в распространенном сегодня заявлении НАТО.
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