Киевский политолог Бондаренко назвал Украину «паразитарным государством», живущим за счет «постсоветских денег»
27 августа 2021, 12:50
Украина представляет собой «паразитарное государство», которое живет за счет «постсоветских денег». Соответствующую точку зрения озвучил Константин Бондаренко, киевский политолог.
«Мы получили после Советского Союза такой кусок экономики, что продолжаем его проедать по сей день, не особо заботясь о том, как воспроизводить эту самую экономику для будущих поколений», - заявил эксперт.
Он назвал Украину «паразитарным государством», живущим за счет «постсоветских денег». При этом Бондаренко отметил, что его страна в настоящий момент переживает «процесс трансформации», по итогам которого «все-таки должна превратиться в независимую Украину».
Ранее в пятницу сообщалось, что украинская армия опубликовала видео уничтожения «российского снайпера» в Донбассе.
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