Украинская армия опубликовала видео уничтожения «российского снайпера» в Донбассе

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27 августа 2021, 12:09

Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины опубликовали видео уничтожения «российского снайпера» на территории Донбасса. Ролик появился на YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады ВСУ.

В описании к выложенным кадрам утверждается, что на видео запечатлена ликвидация «снайпера россиян». Когда и в каком районе Донбасса сделана данная запись, не уточняется.

Согласно официальной украинской позиции, Москва оказывает прямую военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Россия подобные обвинения опровергает.

Ранее в пятницу сообщалось, что киевский политолог Олег Соскин озвучил точку зрения, согласно которой РФ и Германия договорились «давить Украину» при помощи минских соглашений по Донбассу.

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