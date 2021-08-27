Киевский политолог Соскин: Россия и Германия договорились «давить Украину» при помощи минских соглашений по Донбассу

Аргументы Недели → В мире 13+

27 августа 2021, 09:40

Немецкий канцлер Ангела Меркель, Wolfgang Kumm / globallookpress.com

Российская Федерация и Германия договорились «давить Украину» при помощи минских соглашений по Донбассу. С соответствующим утверждением выступил Олег Соскин, киевский политолог.

По словам эксперта, в ходе состоявшихся некоторое время назад переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель Москва и Берлин договорились «давить Украину» посредством минских соглашений. Их процитированный «ПолитНавигатором» Соскин назвал «тупыми», «антиукраинскими» и «антигосударственными».

Как заявил аналитик, Меркель, указывая Киеву на необходимость выполнения подписанных в Минске документов, «предлагает нам отдать семь процентов территории и впустить врага».

Согласно официальной позиции Украины, Россия оказывает прямую военную помощь непризнанным республикам Донбасса. Москва подобные обвинения опровергает.

Ранее в пятницу сообщалось, что киевский эксперт Тарас Чмут высказал точку зрения, согласно которой Черноморский флот РФ в любой момент может «атаковать» Украину на южном направлении.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости