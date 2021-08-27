Киевский военный аналитик Чмут: Черноморский флот России в любой момент может «атаковать» Украину с юга

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27 августа 2021, 08:16

Учения Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Черноморский флот (ЧФ) Российской Федерации в любой момент может «атаковать» Украину с юга. С соответствующим утверждением выступил Тарас Чмут, киевский военный аналитик.

Процитированный «ПолитНавигатором» эксперт констатировал, что за последние несколько лет Россия существенно обновила корабельный состав ЧФ и продолжает его усиливать.

По словам Чмута, «тенденция насыщения Черного моря новыми кораблями не уменьшается с 2014 года». Это связано, в частности, с тем, что на ЧФ возложена задача обеспечения российского контингента в Сирии, отметил аналитик.

Между тем силы флота, повернувшись «против морских границ Украины», в любой момент могут «атаковать» ее на южном направлении, полагает Тарас Чмут.

Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы. Российская сторона подобные обвинения опровергает, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Быкадоров, парламентарий из самопровозглашенной ДНР, спрогнозировал исчезновение Украины максимум через десять лет.

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