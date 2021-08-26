Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

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26 августа 2021, 17:02 Источник: РИА Новости

Празднование Дня независимости Украины в Киеве, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Александр Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет. Соответствующий прогноз парламентарий сделал в разговоре со СМИ.

По словам Быкадорова, через десять лет, «если не раньше, не будет никакой Украины».

Собеседник РИА Новости отметил, что распад бывшей советской республики «будет только набирать обороты». Депутат предсказал, что примеру вошедшего в состав России Крыма и объявивших о независимости ДНР и ЛНР в будущем должны последовать Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон. Западные украинские области, в свою очередь, «попытаются уйти под эгиду европейских соседей», полагает Александр Быкадоров.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский политолог Андрей Золотарев озвучил точку зрения, согласно которой во время присоединения Крыма к РФ армии Украины следовало «разнести» парламент автономной республики.

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