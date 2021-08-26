Киевский политолог Золотарев: во время присоединения Крыма к России армии Украины следовало «разнести» Верховный Совет республики
26 августа 2021, 11:56
Во время присоединения Крыма к Российской Федерации Вооруженным силам Украины следовало «разнести» Верховный Совет автономной республики. Соответствующую точку зрения озвучил киевский политолог Андрей Золотарев.
По словам эксперта, если бы ВСУ «разнесли» здание крымского Верховного Совета, где находились российские военные, «возможно, на этом бы все закончилось». «Максимум – потеряли бы Севастополь в итоге», – отметил процитированный «ПолитНавигатором» Золотарев.
Крым весной 2014 года вошел в состав РФ после проведенного на полуострове референдума. Украинские власти результаты голосования не признали.
Ранее в четверг сайт Avia.pro высказал прогноз, по которому подразделения непризнанных ДНР и ЛНР могут окружить и уничтожить киевскую группировку в Донбассе в случае ее наступления.
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