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Президент Турции сообщил, что талибы попросили Анкару взять на себя управление аэропортом Кабула

, 11:47 Источник: РИА Новости

Президент Турции сообщил, что талибы попросили Анкару взять на себя управление аэропортом Кабула
Реджеп Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что представители запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» попросили Анкару заняться управлением аэропорта афганской столицы Кабула.

«Они сказали, что за безопасность будут отвечать сами, а управление чтобы осуществляли мы. Но мы пока решения по этой теме не приняли», - пояснил он.

Эрдоган отметил, что сейчас главным приоритетом для страны является эвакуация турецких граждан и военных. По его словам, сейчас необходимо «увидеть картину в целом». Президент добавил, что в настоящий момент Афганистане нет руководства.

«Когда ситуация прояснится, мы будем это рассматривать», - заключил глава государства.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не сможет принять беженцев из Афганистана. 

В четверг около здания кабульского аэропорта прогремели три взрыва. В результате происшествия погибли не менее 90 афганцев и 13 американских военных. Также жертвами стали по меньшей мере 28 талибов.

Ответственность за сучившееся взяла на себя запрещенная в РФ организация «Исламское государство».

 

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