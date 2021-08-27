Донецкий общественник Муратов: между Украиной и Россией разгорится «большая война», если они не воссоединятся

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27 августа 2021, 10:20 Источник: «ПолитНавигатор»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Между Украиной и Российской Федерацией разгорится «большая война», если они не воссоединятся. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами высказал общественник из самопровозглашенной ДНР Алексей Муратов, являющийся одним из руководителей движения «Донецкая республика».

Муратов назвал украинского президента Владимира Зеленского «сумасшедшим диктатором», который закрывает оппозиционные СМИ и «угнетает собственный народ».

Как заявил собеседник «ПолитНавигатора», важно, чтобы «нормальное большинство» на Украине перестало бояться меньшинства и начало открыто заявлять о своей позиции. «Иначе все закончится очень печально»,- предсказал Алексей Муратов.

По его словам, «пути два – или Украина воссоединится с Россией, либо между ними будет большая война».

«В головах украинской элиты она уже идет. И сегодня им нарезаются такие задачи с Запада»,- отметил общественник.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Олег Соскин выступил с утверждением, согласно которому Москва и Берлин договорились «давить Украину» при помощи минских соглашений по Донбассу.

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