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В Германии появились предвыборные плакаты с Калининградской областью в составе страны

, 09:48 Источник: Nordkurier

В Германии появились предвыборные плакаты с Калининградской областью в составе страны
флаг Германии, фото: pixabay.com

В немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания развесили копии плакатов с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На баннерах изображена карта Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе.

Предвыборные плакаты 72-летней давности появились на улицах города Тетеров. На них изображена карта Германии довоенных лет с изображением Восточной Пруссии и частью нынешней территории Польши.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что партия не имеет отношения к установке плакатов. По его словам, подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».

По данным правоохранительных органов, баннеры развесили по всей федеральной земле. Полицейские отметили, что подобная агитация проводится и в адрес других партий. Расследование по факту размещения исторических плакатов поручено прокуратуре города Росток.

Напомним, что 26 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Христианско-демократический союз (ХДС), партия действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, существенном теряет поддержку немецких избирателей.

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