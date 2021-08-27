В Германии появились предвыборные плакаты с Калининградской областью в составе страны

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27 августа 2021, 09:48 Источник: Nordkurier

флаг Германии, фото: pixabay.com

В немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания развесили копии плакатов с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На баннерах изображена карта Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе.

Предвыборные плакаты 72-летней давности появились на улицах города Тетеров. На них изображена карта Германии довоенных лет с изображением Восточной Пруссии и частью нынешней территории Польши.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что партия не имеет отношения к установке плакатов. По его словам, подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».

По данным правоохранительных органов, баннеры развесили по всей федеральной земле. Полицейские отметили, что подобная агитация проводится и в адрес других партий. Расследование по факту размещения исторических плакатов поручено прокуратуре города Росток.

Напомним, что 26 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Христианско-демократический союз (ХДС), партия действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, существенном теряет поддержку немецких избирателей.

Nachdem von der #CDU 72 Jahre alte Wahlplakate in Teterow aufgetaucht waren, sind nun historische Wahlplakate mit Motiven von #FDP und #SPD gesichtet worden. Die #Polizei ermittelt landesweit. https://t.co/WGCEJlrYYd?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link — Nordkurier (@Nordkurier) August 24, 2021

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