Аргументы Недели → В мире 13+

27 августа 2021, 07:45 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

Российская Федерация «застала врасплох» Соединенные Штаты, ответив на американские санкции рекордным со времен холодной войны числом полетов авиации к Аляске. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Издание NetEase пишет, что РФ, реагируя на рестриктивные меры со стороны Вашингтона, увеличила присутствие своей авиации в районе Аляски. Количество вылетов российских военных машин к данному штату по итогам 2020 года достигло показателя, который стал рекордным со времен холодной войны.

В NetEase указали на то, что, ответив таким образом на недружественные действия США, Москва «застала врасплох» Вашингтон. Американским военным пришлось резко повысить расходы на операционную деятельность в Арктике. Траты выросли на 6 млрд долларов, констатируется в пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского издания.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Newsweek отметил, что гиперзвуковая «супер-пупер ракета» Дональда Трампа не представляет никакой угрозы для РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости