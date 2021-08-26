Бывший глава МИД Украины Пристайко разочарован визитом Меркель в Киев

Аргументы Недели → В мире 13+

26 августа 2021, 15:48 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: Andreas Gora/globallookpress.com

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко разочарован воскресным визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев. По его словам, немецкий лидер хотела «подкупить» украинский народ.

«К сожалению, в ее риторике, и в том, что она говорила с [президентом России Владимиром] Путиным, превалировали вещи экономики, деньги - нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать»,- высказал он.

По его мнению, в Киеве надеялись, что Меркель «отстоит» позицию Украины по трубопроводу «Северный поток – 2». Однако она не стала называть проект политическим, добавил бывший министр. Пристайко считает, что президент Владимир Зеленский не донес до оппонента позицию о важности обеспечения безопасности страны.

«Мы от нее, кстати, не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз»,- заключил он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости