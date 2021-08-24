Меркель привезла Зеленскому плохие новости

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24 августа 2021, 17:29

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве отправилась в Киев. Диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским в большей степени разочаровал руководство «Незалежной».



Меркель не приняла приглашение украинской стороны остаться в Киеве на два дня, чтобы принять участие в форуме «Крымская платформа». Глава немецкого правительства во время визита дала понять, что дальнейшее сотрудничество будет проходить без её участия. В ходе диалога Меркель также проинформировала Зеленского о готовности «Северного потока-2» к запуску, чем особо его огорчила. Огорчения добавило и озвученная фрау канцлером позиция президента США Джозефа Байдена, который не намерен вмешиваться в российский газовый проект. Канцлер Германии напомнила украинскому коллеге о необходимости выполнения условий так называемой формулы «Штайнмайера».



Зеленский пытался вести себя на встрече уверенно, не как ученик Запада. Однако его самодостаточность всё время подрывалась наличием конфликта на юго-востоке страны, тяжёлыми последствиями пандемии, потерей поддержки Запада. Даже Меркель не согласилась напрямую признать Украину пострадавшей от агрессии России. Она в очередной раз формально осудила «аннексию» Крыма, однако на «Крымскую платформу» отправила министров экономики и энергетики.





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