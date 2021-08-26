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Власти Швеции предложат третью дозу вакцины против COVID-19 гражданам с тяжелыми заболеваниям

, 11:37 Источник: Шведское радио

Власти Швеции предложат третью дозу вакцины против COVID-19 гражданам с тяжелыми заболеваниям
прививка, pixabay.com

В четверг стало известно, что власти Швеции намерены с 1 сентября предложить третью дозу вакцины против коронавируса нового типа примерно 40 тысячам жителей страны, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель заявил, что третья инъекция даст возможность сформировать большее количество антител и клеток, необходимых для хорошей защиты от COVID-19.

Уточняется, что третья прививка против коронавирусной инфекции будет предложена пациентам, которые ранее перенесли трансплантацию органов или имеют иммунодефицитные заболевания. Подчеркивается, что речь идет примерно о 40 тысячах человек.

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