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С начала пандемии в мире скончались девять тысяч заболевших COVID-19 детей

, 10:45 Источник: РИА "Новости"

С начала пандемии в мире скончались девять тысяч заболевших COVID-19 детей
больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации утром в четверг, 26 августа, сообщили, что с начала пандемии коронавируса нового типа в мире скончались 9 тысяч заразившихся COVID-19 детей.

Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова подчеркнула, что речь идет о крайне низкой смертности среди детей.

Летальность несовершеннолетних от COVID-19, по словам медика, составляет 1-3 процента. Намазова-Баранова, однако, подчеркнула, что процент заболевших детей младше четырех лет с января минувшего года до июля текущего года вырос в два раза, а в группе 5-14 лет – более чем в три раза.

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