В Индии за сутки выявили свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусом

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26 августа 2021, 09:48 Источник: NDTV

скорая помощь в Индии, Sudipta Das/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Индии выявили 46 164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в четверг в Министерстве здравоохранения страны.

Согласно последним данным ведомства, в общей сложности с начала пандемии количество зарегистрированных пациентов с COVID-19 в Индии достигло 32 558 530.

Уточняется, что за прошедшие сутки на территории страны скончались 607 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Всего в Индии жертвами заболевания стали свыше 436 тысяч человек.

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