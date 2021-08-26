Аргументы Недели Здоровье 13+

Эпидемиолог Пшеничная заявила, что после легкой формы COVID-19 может возникать поражение ЦНС

, 08:34 Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Пшеничная заявила, что после легкой формы COVID-19 может возникать поражение ЦНС
врач, pixabay.com

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что после легкой формы COVID-19 может происходить поражение центральной нервной системы.

Наталья Пшеничная отметила, что коронавирус, попадая в организм человека через нос, может проникать в обонятельный нерв, а затем по клеткам нервной системы распространяться дальше.

По словам эпидемиолога, другой путь проникновения COVID-19 в организм – через гематоэнцефалический барьер – имеет прямую связь с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга. Известно, что вирус через дефекты в них попадает в головной мозг.

Кроме того, на работу мозга может влиять кислородное голодание, которое возникает при тяжелой форме болезни.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Политолог Сатановский: США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция «объявили России холодную войну»

Политолог Сатановский: США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция «объявили России холодную войну»

Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция «объявили России холодную войну». Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад политический эксперт Евгений Сатановский.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью