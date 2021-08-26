Эпидемиолог Пшеничная заявила, что после легкой формы COVID-19 может возникать поражение ЦНС

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26 августа 2021, 08:34 Источник: РИА "Новости"

врач, pixabay.com

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что после легкой формы COVID-19 может происходить поражение центральной нервной системы.

Наталья Пшеничная отметила, что коронавирус, попадая в организм человека через нос, может проникать в обонятельный нерв, а затем по клеткам нервной системы распространяться дальше.

По словам эпидемиолога, другой путь проникновения COVID-19 в организм – через гематоэнцефалический барьер – имеет прямую связь с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга. Известно, что вирус через дефекты в них попадает в головной мозг.

Кроме того, на работу мозга может влиять кислородное голодание, которое возникает при тяжелой форме болезни.

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