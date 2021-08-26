Украинский профессор Никита Василенко: «Если Порошенко вел страну к внешней войне, то Зеленский ведет к внутренней»
26 августа 2021, 10:22
Если политика бывшего президента Украины Петра Порошенко провоцировала внешний вооруженный конфликт, то курс действующего главы государства Владимира Зеленского может привести к внутреннему. Соответствующую точку зрения озвучил Никита Василенко, профессор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Василенко подверг критике позицию Зеленского, который некоторое время назад посоветовал жителям Донбасса, считающим себя русскими, уезжать в РФ.
«Если Порошенко вел страну к внешней войне, то Зеленский ведет к внутренней», - отметил процитированный «ПолитНавигатором» профессор.
Ранее сегодня портал Avia.pro высказал прогноз, согласно которому силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут окружить и уничтожить украинскую группировку в Донбассе в случае ее наступления.
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