Посол РФ в Кабуле Жирнов заявил, что альтернативы талибам в Афганистане нет

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26 августа 2021, 09:59

Кабул, фото: Stringer/XinHua/ globallookpress.com

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что «альтернативы» представителям запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» в качестве власти Афганистана в исламской республике нет.

«Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну»,- высказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Жирнов добавил, что формирующуюся в стране антиталибская оппозиция, в состав которой якобы входят глава Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур и глава народного ополчения в провинции Герат Мохаммад Исмаил не способна оказывать реального сопротивления талибам. По его словам, местные жители не поддержали «этих отщепенцев» даже за их деньги.

«Нур имел здесь многочисленные серые и черные бизнесы, с которых он подпитывался. Он человек богатый, но даже за эти деньги он не смог сколотить никаких отрядов ополчения», - пояснил посол.

Он считает, что состав новой администрации скоро будет объявлен. Жирнов отметил, что в этом направлении ведется «очень активный мыслительный, коллективный и коллегиальный процесс, в том числе активные контакты с различными неталибскими силами Афганистана».

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