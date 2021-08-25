Посол РФ в Афганистане Жирнов сообщил, что талибы открыты к российскому участию в экономике страны

Аргументы Недели → Политика 13+

25 августа 2021, 22:45

Кабул, фото: Stringer/XinHua/ globallookpress.com

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что представители запрещённого в России радикального движения «Талибан» открыты к сотрудничеству. По его словам, талибы готовы допустить Москву к участию в экономике.

«Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр, так что это вопрос к нашему бизнесу», - высказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live».

Ранее мэр афганской столицы Кабула Мохаммад Дауд Султанзой назвал ситуацию в городе трагической. Он добавил, что население особенно опасается экономических трудностей.

15 августа талибы вошли в Кабул , где захватили местный аэропорт и президентский дворец.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости