Посол РФ в Афганистане Жирнов сообщил, что талибы открыты к российскому участию в экономике страны
25 августа 2021, 22:45
Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что представители запрещённого в России радикального движения «Талибан» открыты к сотрудничеству. По его словам, талибы готовы допустить Москву к участию в экономике.
«Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр, так что это вопрос к нашему бизнесу», - высказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live».
Ранее мэр афганской столицы Кабула Мохаммад Дауд Султанзой назвал ситуацию в городе трагической. Он добавил, что население особенно опасается экономических трудностей.
15 августа талибы вошли в Кабул , где захватили местный аэропорт и президентский дворец.
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