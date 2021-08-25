Мэр Кабула Султанзой заявил о боязни населения экономических трудностей
25 августа 2021, 13:11
Мэр столицы Афганистана Мохаммад Дауд Султанзой поведал, какая ситуация складывается в Кабуле после появления боевиков “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация).
Градоначальник назвал ситуацию трагической. По его словам, отмечаемые на афганской территории быстрые изменения являются неожиданными. Султанзой в беседе с RT подчеркнул, что сейчас в афганской столице можно наблюдать весьма спокойную обстановку. Он добавил, что население особенно опасается экономических трудностей.
Ранее сообщалось, что боевики радикального движения “Талибан” до сих пор охраняют периметр диппредставительства России в столице Афганистана. Об этом заявлял российский посол в этой стране Дмитрий Жирнов.
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