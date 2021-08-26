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Генсек НАТО заявил, что в аэропорту Кабула растет угроза теракта

, 07:48 Источник: Financial Times

Генсек НАТО заявил, что в аэропорту Кабула растет угроза теракта
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Frederic Sierakowski/Keystone Press Agency

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с каждым днем увеличивается угроза совершения террористического акта в аэропорту Кабула. Об этом он заявил в рамках беседы с журналистами.

Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс хотел бы иметь как можно больше времени, чтобы вывезти максимальное количество людей, однако если члены НАТО останутся на территории Афганистана после 31 августа, угроза терактов возрастет.

Генсек НАТО подчеркнул, что в настоящий момент в Кабуле проводится одна из самых крупных эвакуаций в истории.

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