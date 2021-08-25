США снова подставляют своих европейский союзников под российский ядерный удар

Аргументы Недели → В мире 13+

25 августа 2021, 17:44

В Европе запланировано развёртывание некоего Multi-Domain Task Force (MDTF) – «мультидоменного соединения». Концепция «операций в различных средах-доменах» – это очередной фетиш, с которым носятся в Пентагоне. Он такой же «реалистичный», как и предыдущие лет так примерно за 40. А их было много – «воздушно-наземная операция (сражение)», «борьба со вторыми эшелонами (резервами)», «сетецентрическая война» и т.п. Просто все эти концепции исходили из неверных предпосылок, а контрдоводы своих же специалистов просто игнорировались большинством, придерживавшимся «правильного» мнения.



После крушения договора РСМД Россия предложила НАТО мораторий на размещение MDTF будет первой частью, которая получит на вооружение ракеты средней и меньшей дальности и будет размещена в ФРГ, в Майнц-Кастеле. Численность – порядка 500 человек, что соответствует уровню нашего ракетного дивизиона, но возглавит её целый бригадный генерал. Войдёт она в состав воссозданного 56-го артиллерийского (скорее «огневого» – fires) командования. В своё время именно оно эксплуатировало БРСД «Першинг-2» и БРМД «Першинг-1» в Европе. Подчиняться будет командующему силами США в Европе и Африке. А вот чем его вооружат?



Планов-то на будущее озвучено много, в том числе и БРСД с гиперзвуковыми маневрирующими блоками LRHW Dark Eagle. Но реально по этой, как и иным гиперзвуковым программам армии США, сделано крайне мало, и результатов практически нет. Понятно, что ни в 2022, ни в 2024 году, ни даже позже ничего на вооружение принято не будет.



Но американцы вроде бы нашли решение, только оно вызывает смешки. Вооружат соединение РСЗО MLRS и HIMARS, переделываемыми сейчас под использование новых испытываемых ракет PrSM. Они могут нести и неядерные оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью до 300 км, по 1–2 на установку, а новых ракет будет по 2–4. Дальность PrSM пока не превысила 400 км, но официально она – 499 км. Военные же говорят о реальной дальности от 550 до 750 км. Разработчики даже обещают нарастить её до 1600 км.



Американские пиарщики и некоторые медиа-паникёры у нас зовут PrSM то убийцей С‑400, то «Искандеров». Хотя неманеврирующая ракета весом порядка 800 кг и с копеечной боевой частью (БЧ) вряд ли может быть соперницей маневрирующей ракеты «Искандера» весом 3, 8 т, у которой только БЧ может весить порядка полутонны. А реальная дальность квазибаллистического «Искандера», по прикидкам, может быть увеличена в несколько раз, а у крылатого она и подавно больше. Да и для С-400 американская ракета не такая уж сложная цель.



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