Лидер сопротивления талибам Ахмад Масуд обратился к России за помощью в организации переговоров с талибами

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25 августа 2021, 15:59 Источник: РБК

Афганистан, фото: XinHua/ globallookpress.com

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд надеется на посредничество России в переговорах с представителями «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Я думаю, что Москва может помочь провести что-то вроде экстренных мирных переговоров между нами и "Талибаном" и убедить их прийти на них. Это то, что возможно, и то, что поможет нам», - цитирует его слова РБК.

Масуд отметил, что у него и у его союзников еще не было контактов с Россией. По его словам, у Москвы есть опасения по поводу ситуации с безопасностью, а также обеспокоенность политической ситуацией в Афганистане.

«Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия», - добавил он.

Лидер сопротивления считает, что это в интересах российской стороны, поскольку «если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то она заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России». Масуд отметил, что в таком случае «экстремизм будет на подъеме».

«Я уверен, что это в их (российских властей) интересах - вмешаться и помочь созданию тут инклюзивного правительства», - резюмировал он.

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