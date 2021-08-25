Панджшер не намерен сдаваться Талибану

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25 августа 2021, 15:29

Фото: Соцсети

Таджикские силы самообороны будут оказывать сопротивление формированиям радикального исламистского движение Талибан (запрещён в России) и сдаваться не намерены. Об этом заявил лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на французские СМИ.

Масуд младший поведал изданию «Пари матч»: «Мы будем сражаться. В Панджшере, все только начинается…Не может быть и речи о том, чтобы сдаться». Его отцу было легче воевать с Талибами, поскольку в те времена таджикское и узбекское ополчения получали помощь из-за рубежа. В настоящее время Масуду на это рассчитывать сложнее. Впрочем, Таджикистан окажет содействие своим братьям по крови в Афганистане. Способность сил самообороны Панджшера зависит не только от их стойкости, но и от того поддержат ли их афганские таджики и единокровные братья из самого Таджикистана. Правда в том случае, если Душанбе на это решится, то реакция талибов будет жестокой. Здесь есть о чём задуматься, поскольку Таджикистан, в случае агрессии Талибана, придётся оборонять России. Но, Москва, судя по всему, не горит желанием раздражать талибов.

У них в настоящее время есть явное преимущество над таджикскими силами самообороны и вооружениях, и в боеспособности. Талибам достались не только арсеналы со стрелковым оружием, но и техника, артиллерия и даже вертолёты. Более того на стороне талибов воюют перебежчики из афганской правительственной армии – а это подготовленные американцами солдаты и командиры низшего и среднего звена.

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