Сайт Avia.pro: в случае нападения «Талибана» на союзника России Таджикистан в первые же часы будут уничтожены тысячи боевиков

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25 августа 2021, 11:46 Источник: Avia.pro

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

В случае нападения «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) на союзника России Таджикистан в первые же часы будут уничтожены тысячи боевиков. Такой прогноз высказан в материале, размещенном в сети.

Портал Aviа.pro пишет, что Москва перебросила на границу Таджикистана с Афганистаном десятки танков Т-72. В настоящий момент российские боевые машины, а также бронетехника сил Душанбе находятся примерно в 10-12 километрах от афганских государственных рубежей, говорится в процитированной публикации.

Сайт отмечает, что своими действиями Россия «послала талибам мощный сигнал, намекнув на их уничтожение» в случае агрессии против Таджикистана. Если представители террористического движения нападут на союзника Москвы по ОДКБ, в первые же часы будут ликвидированы тысячи боевиков, предсказал ресурс.

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Борис Рожин озвучил точку зрения, согласно которой после «бегства» из Афганистана американцы могут развязать бои в Донбассе руками Украины.

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