Талибы запретили вывоз долларов из Афганистана

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24 августа 2021, 22:57 Источник: ТАСС

аэропорт в Кабуле, Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de

Вечером во вторник, 24 августа, стало известно, что запрещенное в России движение "Талибан" не позволяет всем гражданам Афганистана вывозить за границу доллары, а также исторические ценности.

Талибы объявили, что контрабанда долларов и предметов старины, а также вывоз их из страны любым способом под любым предлогом запрещены. Подчеркивается, что если вышеуказанные вещи будут обнаружены, то их конфискуют, а владельцев накажут в соответствии с законом.

Ранее члены движения "Талибан" заявили, что США должны покинуть территорию Афганистана до 31 августа.

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