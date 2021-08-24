Талибы запретили вывоз долларов из Афганистана

Вечером во вторник, 24 августа, стало известно, что запрещенное в России движение "Талибан" не позволяет всем гражданам Афганистана вывозить за границу доллары, а также исторические ценности.
Талибы объявили, что контрабанда долларов и предметов старины, а также вывоз их из страны любым способом под любым предлогом запрещены. Подчеркивается, что если вышеуказанные вещи будут обнаружены, то их конфискуют, а владельцев накажут в соответствии с законом.
Ранее члены движения "Талибан" заявили, что США должны покинуть территорию Афганистана до 31 августа.
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